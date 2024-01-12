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На складе Wildberries в Петербурге второй день подряд проходит рейд ОМОН

Росгвардия и ОМОН второй день проверяют склад Wildberries в Шушарах

12 января, 10:55
В посёлке Шушары под Санкт-Петербургом силовики проверяют склад Wildberries. Фото © t.me / SHOT проверка

В посёлке Шушары под Санкт-Петербургом силовики проверяют склад Wildberries. Фото © t.me / SHOT проверка

В посёлке Шушары в Санкт-Петербурге силовики проводят проверку на складе Wildberries. Об этом сообщает "SHOT проверка" и публикует кадры с места событий, на которых видно множество машин спецслужб возле здания.

В посёлке Шушары под Санкт-Петербургом силовики проверяют склад Wildberries. Фото © t.me / SHOT проверка

В посёлке Шушары под Санкт-Петербургом силовики проверяют склад Wildberries. Фото © t.me / SHOT проверка

В посёлке Шушары под Санкт-Петербургом силовики проверяют склад Wildberries. Фото © t.me / SHOT проверка

В посёлке Шушары под Санкт-Петербургом силовики проверяют склад Wildberries. Фото © t.me / SHOT проверка

Как уточняется, рейды идут уже второй день подряд. Сейчас полиция и Росгвардия занимаются проверкой документов у сотрудников склада на предмет выявления нарушений миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что против маркетплейса Wildberries подано судебных исков на сумму свыше 737 миллионов рублей. В судах уже рассматриваются 729 дел. Самый крупный иск — на 25,5 млн — от Российского союза правообладателей — касается авторских прав. Наказать Wildberries требуют по статье 1245 ГК РФ "Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях". Ещё один крупный иск — почти на 3 млн — подала продавец одежды и обуви из Элисты.

Россиянам рассказали, что будет с ценами на технику после повышения комиссии на WB
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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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