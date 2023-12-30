Россиянам рассказали, что будет с ценами на технику после повышения комиссии на WB

Повышение комиссии Wildberries на продажу бытовой техники и электроники повлияет и на стоимость товаров. По мнению предпринимателя и эксперта по электронике Егора Ратникова, ожидается подорожание не менее чем на 15%.

"Продавцы не будут работать себе в убыток. Эти издержки лягут на плечи покупателей маркетплейса. Но я считаю, что цены будут повышаться постепенно, в течение нескольких месяцев, чтобы не отпугнуть конечного потребителя", — приводит его слова "Вечерняя Москва".

Он обратил внимание, что в России часто увеличиваются цены на бытовую технику и электронику, поскольку всё это завозят из других стран. В то же время повышение комиссии для продавцов маркетплейса эксперт назвал понятной и необходимой мерой. По его словам, для такой категории товаров нужны повышенные меры осторожности при транспортировке и хранении на складе.