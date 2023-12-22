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"Чёрная пятница" наступила для Wildberries: Против компании массово подают иски

SHOT: За три дня на Wildberries подали 47 исков более чем на 42 млн рублей

22 декабря, 08:03
Офис Wildberries в Москве. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Офис Wildberries в Москве. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Только за последние три дня против маркетплейса Wildberries в суд подано 47 исков более чем на 42 млн рублей. При этом общая сумма активных исков к компании составляет 737 млн рублей, узнал телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По его данным, сейчас против маркетплейса рассматривается 729 дел, и за последние три дня количество исков выросло ещё больше.

Так, самый крупный иск — на 25,5 млн — от Российского союза правообладателей — касается авторских прав. Наказать Wildberries требуют по статье 1245 ГК РФ "Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях". Ещё один крупный иск — почти на 3 млн — подала продавец одежды и обуви из Элисты.

Всего же за этот год на "ягодок" подавали в суд более 2,5 тысячи раз, сумма всех исков — закрытых и ещё рассматривающихся — подобралась к 12 млрд. При этом ещё годом ранее подобных разбирательств было в три раза меньше — 733, их общая сумма едва превышала 643 млн.

Психолог объяснила, стоит ли переживать, если в письме Деду Морозу дитя указало артикулы на Wildberries
Психолог объяснила, стоит ли переживать, если в письме Деду Морозу дитя указало артикулы на Wildberries

Одним из тех, кто судится с Wildberries, стал психолог и писатель Михаил Лабковский. Он подал иск к компании из-за незаконной продажи своих книг на маркетплейсе, он надеется получить солидную сумму — 2,86 миллиона рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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