Михаил Лабковский хочет отсудить почти 3 млн за продажу его книг на Wildberries

Михаил Лабковский подал в суд из-за незаконной продажи своих книг на Wildberries. По данным SHOT , один из самых коммерчески успешных авторов книг по психологии в России надеется получить солидную сумму — 2,86 миллиона рублей.

Так, помимо маркетплейса 62-летний автор имеет претензии к индивидуальному предпринимателю Хизри Алейдарову, который занимается продажей на площадке огромного числа разных книг, в том числе серии Лабковского "Хочу и буду". Однако исключительными правами на её реализацию обладает издательство "Эксмо", которое, к слову, месяц назад уже отсудило у бизнесмена 2,85 миллиона рублей.