Пенсионный фонд отсудил у Юлии Савичевой 7 тысяч рублей за просроченные отчёты

Отмечается, что ПФР подал иск на Савичеву в Арбитражный суд Москвы, где потребовал оштрафовать артистку за просроченные отчёты для пенсионного страхования, в их числе сведения о стаже за последние два года. Штраф составил 6 тысяч рублей, а также 1 тысяча рублей госпошлины.