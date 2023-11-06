Пенсионный фонд отсудил у Юлии Савичевой 7 тысяч рублей за просроченные отчёты
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Пенсионный фонд отсудил у Юлии Савичевой 7 тысяч рублей за просроченную сдачу годовых отчётов в ПФР, сообщил SHOT.
Отмечается, что ПФР подал иск на Савичеву в Арбитражный суд Москвы, где потребовал оштрафовать артистку за просроченные отчёты для пенсионного страхования, в их числе сведения о стаже за последние два года. Штраф составил 6 тысяч рублей, а также 1 тысяча рублей госпошлины.
Ранее Лайф писал, что суд Москвы вынес решение о наложении штрафа в 50 тысяч рублей на блогера Максима Каца*, который не представил отчётность иноагента.
* Признан в России иностранным агентом.