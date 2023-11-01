Теннисиста Зверева оштрафовали по обвинению бывшей девушки
Bild: Теннисиста Зверева оштрафовали на €450 тыс. за избиение матери его ребёнка
Немецкий теннисист Александр Зверев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexzverev123
Немецкий теннисист Александр Зверев оштрафован на 450 тысяч евро по делу о домашнем насилии. Об этом сообщило издание Bild.
Модель Бренда Патеа, бывшая девушка Зверева и мать его дочери, обвинила спортсмена в избиении, случившемся ещё в 2020 году. Прокуратура Берлина решила применить штрафной ордер — это делается в тех случаях, когда имеются убедительные доказательства вины и дело считается не требующим судебного разбирательства. Суд исполнил требование и наложил штраф.
Теннисист обвинения отвергает и намерен обжаловать судебное решение. Это повлечёт за собой публичное разбирательство. К слову, ранее Зверева обвиняла в домашнем насилии другая его возлюбленная — Ольга Шарыпова, он тоже всё отрицал.
А ранее Лайф писал, что Арина Соболенко и 20 других профессиональных теннисисток взбунтовались и написали жалобу в Женскую теннисную ассоциацию (WTA). Спортсменки выступили за повышение зарплат и введение более гибкого графика соревнований, который бы соответствовал физическим и психическим нагрузкам игроков.