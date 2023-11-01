Теннисиста Зверева оштрафовали по обвинению бывшей девушки

Немецкий теннисист Александр Зверев оштрафован на 450 тысяч евро по делу о домашнем насилии. Об этом сообщило издание Bild.

Модель Бренда Патеа, бывшая девушка Зверева и мать его дочери, обвинила спортсмена в избиении, случившемся ещё в 2020 году. Прокуратура Берлина решила применить штрафной ордер — это делается в тех случаях, когда имеются убедительные доказательства вины и дело считается не требующим судебного разбирательства. Суд исполнил требование и наложил штраф.

Теннисист обвинения отвергает и намерен обжаловать судебное решение. Это повлечёт за собой публичное разбирательство. К слову, ранее Зверева обвиняла в домашнем насилии другая его возлюбленная — Ольга Шарыпова, он тоже всё отрицал.