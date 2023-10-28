Российский тренер по лёгкой атлетике совратил юную спортсменку в гостинице в Челябинске

Тренер из Владивостока совратил 14-летнюю легкоатлетку. 64-летний пенсионер признался, что приставал к девочке-подростку, пока жил с ней в гостинице во время выездных соревнований в Челябинске, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в развратных действиях по отношению к девятикласснице обвинили главного тренера Федерации лёгкой атлетики Приморского края Юрия Пахомкина. По версии следствия, в июле прошлого года юная спортсменка, которой на тот момент было 14 лет, вместе со своим 64-летним тренером отправилась на соревнования в Челябинск. Наставника и воспитанницу на десять дней поселили в одной гостинице — "Визит".

По словам школьницы, в этой гостинице пожилой тренер приставал к ней и вытворял всякие пошлости. Рассказать об этом матери девочка решилась только сейчас. Полицейские задержали Пахомкина, который признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия", тренеру грозит до трёх лет колонии.

Известно, что Пахомкин работает с детьми уже очень давно. Последнее время он тренировал воспитанников муниципальной спортивной школы "Старт", также занимая должность старшего тренера краевой Федерации лёгкой атлетики. В 2010 году мужчина, работая учителем физкультуры в одной из школ Владивостока, попал в центр скандала. Его тогда избил отец первоклассника, которого физрук обматерил и выгнал с урока за плохое поведение.