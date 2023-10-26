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26 октября, 16:11

В Москве случайный прохожий спас девушку от 18-летнего насильника

Прохожий спас девушку от незнакомца, напавшего на неё в подъезде дома в Москве

Прохожий спас девушку от насильника, который напал на неё на лестничной клетке в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

В ведомстве рассказали, что уроженец Узбекистана 18 лет решил познакомиться с 18-летней девушкой. Однако попытка не увенчалась успехом, он получил отказ. Решив отомстить, мужчина проследил за ней до дома и забежал в подъезд, где попытался её изнасиловать. Извращенца отпугнул проходивший мимо мужчина.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Покушение на насильственные действия сексуального характера", — рассказали в СК.

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А ранее жителя Луганской Народной Республики, который насиловал и убивал женщин, приговорили к пожизненному сроку. Из пяти его жертв выжить удалось только двум.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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