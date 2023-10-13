Серийный убийца и насильник из ЛНР получил пожизненный срок

Жителя Луганской Народной Республики, который насиловал и убивал женщин, приговорили к пожизненному сроку в тюрьме. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ в ЛНР Елена Марковская в беседе с РИА "Новости".

"К пожизненному сроку лишения свободы приговорён житель Антрацита за совершение серии тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и половой неприкосновенности", — заявила она.

По словам Марковской, суд признал доказательства весомыми, чтобы вынести приговор. Также сообщается, что маньяк признал вину в полном объёме.

Ещё в сентябре 2022-го МВД ЛНР заявили, что задержали подозреваемого в изнасилованиях и убийствах в Луганске. Преступником оказался уроженец города Антрацит в ЛНР 2002 года рождения. По данным следствия, он выслеживал и нападал на жертв в тёмное время суток. Сообщается, что из пяти жертв выжить удалось двум.