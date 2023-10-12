Суд арестовал одного из участников смертельной драки у ТЦ "Афимолл сити" в Москве

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнего Кирилла Сорокина, который в драке убил мужчину в столичном ТЦ "Афимолл сити". Под арестом он пробудет минимум до 11 декабря.

Ранее Лайф сообщал, что на Пресненской набережной у столичного торгового центра "Афимолл сити" неизвестные до смерти забили 36-летнего мужчину. В результате драки также пострадал ещё один человек. Подозреваемого вскоре задержали, им оказался 20-летний уроженец Кемеровской области. Он нанёс мужчине смертельный удар в висок, после чего скрылся.