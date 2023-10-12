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12 октября, 18:47

Суд арестовал одного из участников смертельной драки у ТЦ "Афимолл сити" в Москве

Жителя Москвы, убившего мужчину у ТЦ "Афимолл сити", отправили в СИЗО

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнего Кирилла Сорокина, который в драке убил мужчину в столичном ТЦ "Афимолл сити". Под арестом он пробудет минимум до 11 декабря.

Убившего мужчину у ТЦ "Афимолл сити" Кирилла Сорокина отправили в СИЗО. Видео © Life

Ранее у Сорокина были судимости за грабёж и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

Ранее Лайф сообщал, что на Пресненской набережной у столичного торгового центра "Афимолл сити" неизвестные до смерти забили 36-летнего мужчину. В результате драки также пострадал ещё один человек. Подозреваемого вскоре задержали, им оказался 20-летний уроженец Кемеровской области. Он нанёс мужчине смертельный удар в висок, после чего скрылся.

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Александра Мышляева
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