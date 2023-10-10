Неизвестные до смерти забили мужчину возле ТЦ "Афимолл сити" в Москве

На Пресненской набережной у столичного торгового центра "Афимолл сити" неизвестные до смерти забили 36-летнего мужчину. Как уточнили в Прокуратуре Москвы, в результате драки также пострадал ещё один человек.

Неизвестные забили до смерти мужчину около ТЦ "Афимолл сити" в центре Москвы. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"Около торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс двум пострадавшим удары. Мужчина 1987 года рождения скончался", — сказано в сообщении.

В управлении Следственного комитета РФ уточнили, что конфликт разгорелся между четырьмя людьми. В ходе него один из мужчин нанёс удары двум оппонентам, один из которых скончался. После происшествия участники драки скрылись, их личности устанавливаются.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Идёт поиск преступников.