Неизвестные до смерти забили мужчину возле ТЦ "Афимолл сити" в Москве
СК: Неизвестные забили до смерти мужчину около ТЦ "Афимолл сити" в центре Москвы
Кадры с места происшествия у ТЦ "Афимолл сити" в центре Москвы, где неизвестные убили мужчину. Обложка © Столичный СК
На Пресненской набережной у столичного торгового центра "Афимолл сити" неизвестные до смерти забили 36-летнего мужчину. Как уточнили в Прокуратуре Москвы, в результате драки также пострадал ещё один человек.
Неизвестные забили до смерти мужчину около ТЦ "Афимолл сити" в центре Москвы. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
"Около торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс двум пострадавшим удары. Мужчина 1987 года рождения скончался", — сказано в сообщении.
В управлении Следственного комитета РФ уточнили, что конфликт разгорелся между четырьмя людьми. В ходе него один из мужчин нанёс удары двум оппонентам, один из которых скончался. После происшествия участники драки скрылись, их личности устанавливаются.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Идёт поиск преступников.
Ранее Лайф писал, что в Перми у собственного бара был застрелен местный предприниматель Александр Л. Бизнесмена расстреляли в спину неизвестные, после чего скрылись.