Пермского бизнесмена застрелили у собственного бара на глазах у прохожих

В Перми у собственного бара был застрелен местный предприниматель Александр Л. По данным телеграм-канала Ural Mash, бизнесмена расстреляли в спину неизвестные, после чего скрылись.

Всё произошло вчера вечером у заведения на улице Первомайской. Бизнесмен подъехал к бару на автомобиле, но сразу же, как только вышел из него, был застрелен. По данным канала, неизвестные несколько раз выстрелили предпринимателю в спину. От полученных ранений он скончался на месте.

Известно, что погибший также был владельцем рынка в Перми. За ним числится 50 неоплаченных штрафов по ИП, а также заведено 55 исков. Мужчина сдавал землю под киоски и торговые точки, а с арендодателями встречался в личном баре на Первомайской. Как указывает канал, заведение использовалось только самим бизнесменом и его семьёй: посторонних туда не пускали.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Преступников ищут.

"В настоящее время проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, и установление всех обстоятельств совершённого убийства", — пишет пресс-служба ведомства.