Украинский военный получил пожизненный срок за убийство восьми жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению бойца украинской армии 27-летнего Владислава Кулыка, который застрелил восемь мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщили в понедельник, 18 сентября, в пресс-службе Следкома.

Допрос 27-летнего Владислава Кулыка. Видео © Следственный комитет

Военнослужащий ВСУ являлся водителем зенитно-ракетного взвода 56-й отдельной бригады морской пехоты 37-го отдельного батальона "Запорожье". В период с 24 февраля по 12 апреля 2022 года, находясь на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината, Кулык вместе с сослуживцами по приказу своего командования жестоко расправился как минимум с семерыми мужчинами и одной женщиной из числа гражданских. Расстрел производился из АК-47.

"Погибшие не являлись участниками СВО и не представляли для военнослужащих ВСУ какой-либо угрозы", — уточнили в следственных органах.

Кулык свою вину признал и раскаялся в содеянном.