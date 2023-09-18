Украинский военный получил пожизненный срок за убийство восьми жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению бойца украинской армии 27-летнего Владислава Кулыка, который застрелил восемь мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщили в понедельник, 18 сентября, в пресс-службе Следкома.
Допрос 27-летнего Владислава Кулыка. Видео © Следственный комитет
Военнослужащий ВСУ являлся водителем зенитно-ракетного взвода 56-й отдельной бригады морской пехоты 37-го отдельного батальона "Запорожье". В период с 24 февраля по 12 апреля 2022 года, находясь на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината, Кулык вместе с сослуживцами по приказу своего командования жестоко расправился как минимум с семерыми мужчинами и одной женщиной из числа гражданских. Расстрел производился из АК-47.
"Погибшие не являлись участниками СВО и не представляли для военнослужащих ВСУ какой-либо угрозы", — уточнили в следственных органах.
Кулык свою вину признал и раскаялся в содеянном.
Ранее в Донецке два боевика "Азова"* получили по 29 лет колонии за расстрел жителей Мариуполя. Они открыли огонь из автомата по двум прохожим, а также по двум гражданским, которые ехали в автомобиле. Двое мужчин погибли. Ещё один террорист получил 26 лет за то, что расстрелял из окна двух мирных жителей Мариуполя, которые просто шли по улице. Обе жертвы погибли на месте.
* Запрещённая в России террористическая организация.
Следственный комитет