Ведьмак и Расти из "Азова"* получили по 29 лет колонии за казнь мирных жителей в Мариуполе

Двое боевиков нацбатальона "Азов"* получили по 29 лет колонии строгого режима за то, что расстреляли троих гражданских лиц в Мариуполе. Об этом рассказали в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.

"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих отдельного отряда специального назначения "Азов"* Национальной гвардии Украины 25-летнего Ивана Бочкарёва и 24-летнего Дмитрия Канупера", — говорится в заявлении.

Как признались сами азовцы*, с 15 по 20 марта 2022 года Канупер с позывным Расти и Бочкарёв с позывным Ведьмак, находясь на крыше одного из многоквартирных домов по улице Латышева, получили приказ об устранении мирных жителей от командира ВСУ. Они открыли огонь из автомата по двум прохожим, а также по двум гражданским, которые ехали в автомобиле. Двое мужчин погибли.

В другой день азовцы* выстрелили ещё по двум горожанам. Один из мужчин умер сразу, второй смог укрыться за зданием. Бочкарёв и Канупер осуждены по статьям об убийстве и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению члена нацбатальона "Азов"* по делу об убийстве раненого военнослужащего в Мариуполе.