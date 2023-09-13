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13 сентября, 13:32

Ведьмак и Расти из "Азова"* получили по 29 лет колонии за казнь мирных жителей в Мариуполе

В Донецке два боевика "Азова"* осуждены на 29 лет за расстрел жителей Мариуполя

<p>Иван Бочкарёв и Дмитрий Канупер. Фото ©<strong style="font-weight: bold;"> </strong>T.me / <a href="https://t.me/dnronline/107701" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dnronline</a></p>

Иван Бочкарёв и Дмитрий Канупер. Фото © T.me / dnronline

Двое боевиков нацбатальона "Азов"* получили по 29 лет колонии строгого режима за то, что расстреляли троих гражданских лиц в Мариуполе. Об этом рассказали в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.

"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих отдельного отряда специального назначения "Азов"* Национальной гвардии Украины 25-летнего Ивана Бочкарёва и 24-летнего Дмитрия Канупера", говорится в заявлении.

Как признались сами азовцы*, с 15 по 20 марта 2022 года Канупер с позывным Расти и Бочкарёв с позывным Ведьмак, находясь на крыше одного из многоквартирных домов по улице Латышева, получили приказ об устранении мирных жителей от командира ВСУ. Они открыли огонь из автомата по двум прохожим, а также по двум гражданским, которые ехали в автомобиле. Двое мужчин погибли.

В другой день азовцы* выстрелили ещё по двум горожанам. Один из мужчин умер сразу, второй смог укрыться за зданием. Бочкарёв и Канупер осуждены по статьям об убийстве и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

В ДНР к 25 годам приговорили боевика "Азова"*, расстрелявшего мариупольца

В ДНР к 25 годам приговорили боевика "Азова"*, расстрелявшего мариупольца

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению члена нацбатальона "Азов"* по делу об убийстве раненого военнослужащего в Мариуполе.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Татьяна Миссуми
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