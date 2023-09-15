В ДНР боевика "Азова"* приговорили к 26 годам колонии за убийство мирных жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил боевика нацбатальона "Азов"* к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за убийство двух мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего военнослужащего особого отряда специального назначения "Азов"* Руслана Колодяжного", — говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Преступления были совершены весной 2022 года на боевой позиции в квартире одного из многоквартирных домов на улице Азовстальской. Боевик расстрелял из окна людей, которые шли по улице, они погибли на месте.

Ранее в Донецке два боевика "Азова"* получили по 29 лет колонии за расстрел жителей Мариуполя. Они открыли огонь из автомата по двум прохожим, а также по двум гражданским, которые ехали в автомобиле. Двое мужчин погибли.