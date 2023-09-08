Регион

Уведомления отключены

8 сентября, 10:10

Суд в ДНР приговорил морпеха ВСУ к 18 годам за попытку убить жителя Мариуполя

<p>Командир взвода 36-й бригады морской пехоты ВСУ Денис Харченко. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/dnronline/107103" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДНР Онлайн Z</a></p>

Командир взвода 36-й бригады морской пехоты ВСУ Денис Харченко. Обложка © t.me / ДНР Онлайн Z

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 18 годам колонии строгого режима командира взвода морпехов ВСУ, который пытался застрелить мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ДНР.

"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего командира зенитного артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Дениса Харченко", сказано в сообщении.

Вина Харченко была доказана по статьям "Покушение на убийство, совершённое в отношении двух и более лиц, организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Жестокое обращение с гражданским населением". Суд установил, что в период с 20 по 31 марта 2022 года обвиняемый был на боевой позиции в Мариуполе на улице Левченко и предпринял попытку застрелить гражданского, находившегося неподалёку от позиций ВСУ. Морской пехотинец сделал по меньшей мере десять прицельных выстрелов по гражданскому, но тому удалось спастись.

Суд назначил Харченко наказание в виде лишения свободы на 18 лет. Морпех будет отбывать его в исправительной колонии строгого режима.

Обстрелявшие в ДНР жилые дома боевики "Азова"* получили по 24 года колонии

Обстрелявшие в ДНР жилые дома боевики "Азова"* получили по 24 года колонии

В конце августа Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 18 и 20 лет строгого режима троих бойцов нацбатальона "Азов*", обстрелявших троих мирных жителей Мариуполя. Речь идёт о 26-летнем Андрее Клементовиче, 24-летнем Иване Мельниковиче и 31-летнем Артуре Сивицком.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Криминал
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров