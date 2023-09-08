Суд в ДНР приговорил морпеха ВСУ к 18 годам за попытку убить жителя Мариуполя
Командир взвода 36-й бригады морской пехоты ВСУ Денис Харченко. Обложка © t.me / ДНР Онлайн Z
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 18 годам колонии строгого режима командира взвода морпехов ВСУ, который пытался застрелить мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ДНР.
"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего командира зенитного артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Дениса Харченко", — сказано в сообщении.
Вина Харченко была доказана по статьям "Покушение на убийство, совершённое в отношении двух и более лиц, организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Жестокое обращение с гражданским населением". Суд установил, что в период с 20 по 31 марта 2022 года обвиняемый был на боевой позиции в Мариуполе на улице Левченко и предпринял попытку застрелить гражданского, находившегося неподалёку от позиций ВСУ. Морской пехотинец сделал по меньшей мере десять прицельных выстрелов по гражданскому, но тому удалось спастись.
Суд назначил Харченко наказание в виде лишения свободы на 18 лет. Морпех будет отбывать его в исправительной колонии строгого режима.
В конце августа Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 18 и 20 лет строгого режима троих бойцов нацбатальона "Азов*", обстрелявших троих мирных жителей Мариуполя. Речь идёт о 26-летнем Андрее Клементовиче, 24-летнем Иване Мельниковиче и 31-летнем Артуре Сивицком.
* Запрещённая в России террористическая организация.