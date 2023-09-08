Суд в ДНР приговорил морпеха ВСУ к 18 годам за попытку убить жителя Мариуполя

Вина Харченко была доказана по статьям "Покушение на убийство, совершённое в отношении двух и более лиц, организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Жестокое обращение с гражданским населением". Суд установил, что в период с 20 по 31 марта 2022 года обвиняемый был на боевой позиции в Мариуполе на улице Левченко и предпринял попытку застрелить гражданского, находившегося неподалёку от позиций ВСУ. Морской пехотинец сделал по меньшей мере десять прицельных выстрелов по гражданскому, но тому удалось спастись.