В ДНР вынесен приговор украинскому морпеху, который расстрелял 14 жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному сроку украинского бойца за убийство 14 мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Допрос украинского бойца, застрелившего 14 мирных жителей Мариуполя. Видео © t.me / sledcom_press

Речь идёт об операторе противотанкового ракетного комплекса 501-го отдельного батальона морской пехоты (воинская часть А1965) 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Валентине Василенко. Он признан виновным в жестоком обращении с мирным населением, применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов, убийстве двух и более лиц, совершённом группой лиц, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. Отбывать наказание Василенко будет в исправительной колонии особого режима.

По данным следствия, 4 марта прошлого года военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в том числе Василенко, были направлены на боевую позицию на автомобильном мосту Мариуполя. Согласно приказу командования, боевые позиции должны были охраняться в том числе с применением оружия в случае необходимости. Руководствуясь приказом, днём 21 марта Василенко и другие бойцы ВСУ расстреляли из автоматов Калашникова шестерых мужчин. Спустя несколько дней они расстреляли гражданский автомобиль. В результате погибли шестеро мужчин, а также женщина и ребёнок.