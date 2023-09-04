Вынесен приговор украинскому бойцу, который расстрелял двух жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского бойца, который застрелил двух мирных жителей Мариуполя. Речь идёт о старшем разведчике-операторе разведывательной роты 36-й отдельной бригады Морской пехоты ВСУ Виталии Прокопчуке, сообщает пресс-служба СК России.

Кадры из зала суда, где украинского бойца Прокопчука приговорили к 25 годам тюрьмы за расстрел жителей Мариуполя. Видео © Telegram / Следком

Установлено, что в период с 20 марта по 12 апреля 2022 года Прокопчука вместе с сослуживцами отправили на боевые позиции ВСУ в Мариуполь. В этот период он застрелил из ручного пулемёта Калашникова трёх невооружённых мужчин, шедших по улице. Двое скончались на месте, одному пострадавшему чудом удалось сбежать.

"Прокопчук признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении надзорного ведомства.