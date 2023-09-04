Вынесен приговор украинскому военному, расстрелявшему жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил военнослужащего 74-го отдельного разведывательного батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ), наводчика первой разведывательной роты Максима Овчаренко к 22 годам колонии строгого режима за расстрел жителя Мариуполя. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве напомнили, что 5 апреля 2022 года украинские военнослужащие задержали мирного жителя и доставили его в здание на территории промышленной зоны в городе. Один из командиров ВСУ с позывным СП приказал Овчаренко и ещё двум солдатам расстрелять мужчину из огнестрельного оружия.

"Овчаренко и двое военнослужащих ВСУ вывели потерпевшего из указанного административного здания и сопроводили его в иное помещение на территории промышленной зоны. Действуя в составе организованной группы, по мотивам политической и идеологической ненависти к потерпевшему, совместно и согласованно, произвели несколько выстрелов в потерпевшего", — отметили в СК, добавив, что от полученных ранений мужчина скончался на месте.