В Петербурге извращенец изнасиловал 17-летнюю модель, продававшую свой запах

По информации телеграм-канала, девушка переехала в Северную столицу из Пензы и по совету подруги решила подработать фетиш-моделью. Так, за определённую плату она давала себя обнюхивать незнакомцам прямо в подъездах. Проблем с клиентами со странным фетишем не было, девушку успели обнюхать около 20 раз, пока она не нарвалась на насильника. С ним девушка встретилась в подъезде на улице Захарова. Тот заплатил нужную сумму, но затем достал поддельное удостоверение сотрудника полиции и заявил, что якобы проводит облаву на "продавщиц запахов". Девушка попыталась сбежать, но извращенец поймал её и жестоко надругался.