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27 октября, 18:54

В Петербурге извращенец изнасиловал 17-летнюю модель, продававшую свой запах

Mash: В Петербурге мужчина изнасиловал фетиш-модель, представившись полицейским

В Санкт-Петербурге извращенец представился полицейским и изнасиловал 17-летнюю фетиш-модель. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, девушка переехала в Северную столицу из Пензы и по совету подруги решила подработать фетиш-моделью. Так, за определённую плату она давала себя обнюхивать незнакомцам прямо в подъездах. Проблем с клиентами со странным фетишем не было, девушку успели обнюхать около 20 раз, пока она не нарвалась на насильника. С ним девушка встретилась в подъезде на улице Захарова. Тот заплатил нужную сумму, но затем достал поддельное удостоверение сотрудника полиции и заявил, что якобы проводит облаву на "продавщиц запахов". Девушка попыталась сбежать, но извращенец поймал её и жестоко надругался.

Сейчас девушка уже обратилась за помощью к настоящим полицейским.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве случайный прохожий спас девушку от 18-летнего насильника. В настоящее время правоохранители устанавливают полную картину произошедшего.

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Freepik / cookie_studio

Наталья Исакова
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