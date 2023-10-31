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31 октября, 16:06

Арина Соболенко и 20 других профессиональных теннисисток взбунтовались из-за зарплат и нагрузок

The Athletic: 21 теннисистка подписала жалобу в WTA из-за графика и зарплат

Более 20 именитых теннисисток написали жалобу в Женскую теннисную ассоциацию (WTA) по поводу низких зарплат и условий в женском теннисном туре. Как сообщает издание The Athletic, среди тех, кто подписался под обращением, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, а также представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Женщины-спортсменки выступили за повышение зарплат и введение более гибкого графика соревнований, который бы соответствовал физическим и психическим нагрузкам игроков. Среди других требований теннисисток — расширенная система возможности ухода за детьми и официальное представительство совета игроков WTA в независимой организации — Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), одним из основателей которой в 2020 году стал сербский спортсмен Новак Джокович. Эта организация вот уже два с лишним года позиционирует себя как профсоюз, представляющий интересы профессиональных игроков — как мужчин, так и женщин.

Официального комментария по факту предъявленных требований WTA пока не предоставила. Журналисты выяснили, что функционеры провели встречи с некоторыми спортсменками и те остались недовольны полученными от организации ответами.

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Напомним, что в сентябре россиянка Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), проходившего в Нью-Йорке. Но в решающем матче турнира спортсменки уступили канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф. За выход в финал российско-немецкий дуэт получит $350 000, а победительницы $700 000.

Обложка ©

Charles Krupa / AP / TASS

Марина Калегина
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