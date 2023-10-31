Арина Соболенко и 20 других профессиональных теннисисток взбунтовались из-за зарплат и нагрузок

Более 20 именитых теннисисток написали жалобу в Женскую теннисную ассоциацию (WTA) по поводу низких зарплат и условий в женском теннисном туре. Как сообщает издание The Athletic, среди тех, кто подписался под обращением, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, а также представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Женщины-спортсменки выступили за повышение зарплат и введение более гибкого графика соревнований, который бы соответствовал физическим и психическим нагрузкам игроков. Среди других требований теннисисток — расширенная система возможности ухода за детьми и официальное представительство совета игроков WTA в независимой организации — Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), одним из основателей которой в 2020 году стал сербский спортсмен Новак Джокович. Эта организация вот уже два с лишним года позиционирует себя как профсоюз, представляющий интересы профессиональных игроков — как мужчин, так и женщин.

Официального комментария по факту предъявленных требований WTA пока не предоставила. Журналисты выяснили, что функционеры провели встречи с некоторыми спортсменками и те остались недовольны полученными от организации ответами.