Арина Соболенко и 20 других профессиональных теннисисток взбунтовались из-за зарплат и нагрузок
The Athletic: 21 теннисистка подписала жалобу в WTA из-за графика и зарплат
Более 20 именитых теннисисток написали жалобу в Женскую теннисную ассоциацию (WTA) по поводу низких зарплат и условий в женском теннисном туре. Как сообщает издание The Athletic, среди тех, кто подписался под обращением, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, а также представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Женщины-спортсменки выступили за повышение зарплат и введение более гибкого графика соревнований, который бы соответствовал физическим и психическим нагрузкам игроков. Среди других требований теннисисток — расширенная система возможности ухода за детьми и официальное представительство совета игроков WTA в независимой организации — Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), одним из основателей которой в 2020 году стал сербский спортсмен Новак Джокович. Эта организация вот уже два с лишним года позиционирует себя как профсоюз, представляющий интересы профессиональных игроков — как мужчин, так и женщин.
Официального комментария по факту предъявленных требований WTA пока не предоставила. Журналисты выяснили, что функционеры провели встречи с некоторыми спортсменками и те остались недовольны полученными от организации ответами.
Напомним, что в сентябре россиянка Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), проходившего в Нью-Йорке. Но в решающем матче турнира спортсменки уступили канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф. За выход в финал российско-немецкий дуэт получит $350 000, а победительницы $700 000.
Charles Krupa / AP / TASS