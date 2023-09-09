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8 сентября, 21:16

Россиянка Звонарёва вышла в финал US Open в парном разряде

Россиянка Звонарёва в паре с немкой Зигемунд вышла в финал US Open

Россиянка Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышли в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), проходящего в Нью-Йорке.

В полуфинале российская и немецкая теннисистки победили американку Дженнифер Брэди и бразильянку Луизу Стефани. Матч продолжался 1 час 26 минут и закончился со счётом 6:4, 6:1. В финальном матче Звонарёва и Зигемунд встретятся с канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф, победившими тайваньскую теннисистку Се Шувэй и китаянку Ван Синьюй.

Соболенко стала соперницей Гауфф в финале US Open

Соболенко стала соперницей Гауфф в финале US Open

А ранее Лайф писал, что в понедельник, 11 сентября, после обновления рейтингов WTA и ATP впервые в истории тенниса произойдёт одновременная смена лидеров во всех разрядах как у мужчин, так и у женщин.

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ТАСС / AP / Marta Lavandier

Лариса Сафронова
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