Россиянка Звонарёва вышла в финал US Open в парном разряде
Россиянка Звонарёва в паре с немкой Зигемунд вышла в финал US Open
Россиянка Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышли в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), проходящего в Нью-Йорке.
В полуфинале российская и немецкая теннисистки победили американку Дженнифер Брэди и бразильянку Луизу Стефани. Матч продолжался 1 час 26 минут и закончился со счётом 6:4, 6:1. В финальном матче Звонарёва и Зигемунд встретятся с канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф, победившими тайваньскую теннисистку Се Шувэй и китаянку Ван Синьюй.
А ранее Лайф писал, что в понедельник, 11 сентября, после обновления рейтингов WTA и ATP впервые в истории тенниса произойдёт одновременная смена лидеров во всех разрядах как у мужчин, так и у женщин.
ТАСС / AP / Marta Lavandier