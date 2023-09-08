Соболенко стала соперницей Гауфф в финале US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Мэдисон Киз и вышла в финал Открытого чемпионата США. С разгромом уступившая в первом сете спортсменка взяла два следующих и выиграла матч — 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).

В решающем матче, который состоится на корте в Нью-Йорке 9 сентября, она сыграет с ещё одной американкой Кори Гауфф.