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8 сентября, 05:07

Соболенко стала соперницей Гауфф в финале US Open

Соболенко одержала волевую победу над Киз и вышла в финал US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Мэдисон Киз и вышла в финал Открытого чемпионата США. С разгромом уступившая в первом сете спортсменка взяла два следующих и выиграла матч — 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).

В решающем матче, который состоится на корте в Нью-Йорке 9 сентября, она сыграет с ещё одной американкой Кори Гауфф.

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Напомним, 11 сентября, в понедельник, Соболенко станет первой ракеткой мира. Она не одна сменит позицию, впервые в истории Открытой эры первые номера во всех разрядах обретут новых обладателей.

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X / wta

Артур Лапсаков
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