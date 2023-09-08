Экоактивист приклеил себя к полу во время матча Гауфф и Муховой на US Open

Когда счёт был 6:4, 1:0 в пользу американки, на трибунах стало шумно. Виновниками беспорядка оказались несколько человек, протестующих против изменения климата. Один из них по недоброй традиции использовал клей. Охрана вызвала полицию, и, пока шло разбирательство, теннисисткам пришлось уйти с корта.