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8 сентября, 03:21

Экоактивист приклеил себя к полу во время матча Гауфф и Муховой на US Open

<p>Экоактивист, приклеивший ноги к полу на полуфинале US Open. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/jackciapciak/status/1699942598280982833" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jack Ciapciak</a></p>

Экоактивист, приклеивший ноги к полу на полуфинале US Open. Обложка © X / Jack Ciapciak

Полуфинал US Open между американкой Кори Гауфф и чешкой Каролиной Муховой пришлось прервать на 45 минут из-за экоактивиста, приклеившего ноги к полу.

Когда счёт был 6:4, 1:0 в пользу американки, на трибунах стало шумно. Виновниками беспорядка оказались несколько человек, протестующих против изменения климата. Один из них по недоброй традиции использовал клей. Охрана вызвала полицию, и, пока шло разбирательство, теннисисткам пришлось уйти с корта.

Экоактивист приклеил себя к полу во время матча Гауфф и Муховой на US Open. Видео © X / Youney

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В итоге Гауфф забрала второй сет и победу в матче. Она вышла в финал турнира, где её соперницей станет либо соотечественница Мэдисон Киз, либо белоруска Арина Соболенко.

Лариса Сафронова
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