Wildberries увеличит комиссию для продавцов бытовой техники
РБК: Wildberries с 8 января повысит тарифы для продавцов электроники
Уже с начала следующего года интернет-магазин Wildberries увеличит комиссию для продавцов некоторых товаров. Как пишет РБК со ссылкой на представителя маркетплейса, речь идёт об электронике и бытовой технике.
"На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть — вырастут на два процентных пункта (мониторы, фотоаппараты, геймпады и др.)", — заявил собеседник издания.
В то же время есть некоторые товары, установившие рекорд по этому показателю. Так, комиссия на процессоры поднялась сразу на семь процентных пунктов до 12%, а на "умные" часы сразу на 10 — до 15%. В магазине также сообщили, что в уходящем году уже дважды снижали цену на электронику, тем самым позволяя продавцам увеличивать доходы.
Ранее Лайф писал, что маркетплейс Wildberries перед Новым годом снова сделал платную доставку товаров. Сообщалось, что это связано с перегрузкой пунктов выдачи заказов за месяц до праздников.
LIFE / Андрей Тишин