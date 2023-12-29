Wildberries увеличит комиссию для продавцов бытовой техники

Уже с начала следующего года интернет-магазин Wildberries увеличит комиссию для продавцов некоторых товаров. Как пишет РБК со ссылкой на представителя маркетплейса, речь идёт об электронике и бытовой технике.

"На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть — вырастут на два процентных пункта (мониторы, фотоаппараты, геймпады и др.)", — заявил собеседник издания.

В то же время есть некоторые товары, установившие рекорд по этому показателю. Так, комиссия на процессоры поднялась сразу на семь процентных пунктов до 12%, а на "умные" часы сразу на 10 — до 15%. В магазине также сообщили, что в уходящем году уже дважды снижали цену на электронику, тем самым позволяя продавцам увеличивать доходы.