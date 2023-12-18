Озвучены последствия выхода Wildberries на Китай для российских селлеров

Маркетплейс Wildberries налаживает работу с предпринимателями из Китая для реализации большего объёма продукции в странах присутствия. Такой анонс озвучила основательница компании Татьяна Бакальчук.

По её словам, российским бизнесменам не стоит волноваться из-за возможной конкуренции. Отечественные селлеры останутся в приоритете, так как деятельность маркетплейса за границей пока приносит около 10% от общего оборота.

"Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия", — рассказала бизнесвумен в беседе с РБК.