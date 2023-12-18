Озвучены последствия выхода Wildberries на Китай для российских селлеров
Бакальчук: Wildberries вышел на китайский рынок
Маркетплейс Wildberries налаживает работу с предпринимателями из Китая для реализации большего объёма продукции в странах присутствия. Такой анонс озвучила основательница компании Татьяна Бакальчук.
По её словам, российским бизнесменам не стоит волноваться из-за возможной конкуренции. Отечественные селлеры останутся в приоритете, так как деятельность маркетплейса за границей пока приносит около 10% от общего оборота.
"Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия", — рассказала бизнесвумен в беседе с РБК.
Ранее Бакальчук рассказала, планирует ли передать крупный бизнес в наследство детям. По словам предпринимательницы, этот вопрос пока не обсуждался, так как сейчас подростки заняты учёбой и саморазвитием.
ТАСС / Кирилл Кухмарь