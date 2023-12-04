В Wildberries рассказали подробности дела о хищении у компании 385 млн рублей

Представители Wildberries раскрыли РБК промежуточные итоги дела о мошеннической атаке в 2021 году, в результате которой маркетплейс лишился 385 миллионов рублей. На данный момент примерно из 50 фигурантов дела девять были осуждены, пятерым предъявили обвинение, а трое подозреваемых успели скончаться. Ещё несколько человек покинули Россию.

Среди уже вынесенных приговоров есть реальные сроки лишения свободы до пяти лет, причём все осуждённые также должны возместить компании ущерб. Указывается, что организаторы схемы ранее были судимы, а некоторые группы мошенников состояли из супругов и близких родственников. Расследование продолжается.