В Wildberries рассказали подробности дела о хищении у компании 385 млн рублей
РБК: В 2021 году мошенники похитили у Wildberries 385 миллионов рублей
Представители Wildberries раскрыли РБК промежуточные итоги дела о мошеннической атаке в 2021 году, в результате которой маркетплейс лишился 385 миллионов рублей. На данный момент примерно из 50 фигурантов дела девять были осуждены, пятерым предъявили обвинение, а трое подозреваемых успели скончаться. Ещё несколько человек покинули Россию.
Среди уже вынесенных приговоров есть реальные сроки лишения свободы до пяти лет, причём все осуждённые также должны возместить компании ущерб. Указывается, что организаторы схемы ранее были судимы, а некоторые группы мошенников состояли из супругов и близких родственников. Расследование продолжается.
Раскрыта и сама схема: злоумышленники воспользовались уязвимостью в системе оплаты маркетплейса. Мошенники регистрировались на площадке в качестве продавцов, выставляли несуществующий товар, а затем под видом покупателей пытались оплатить его по недостоверным реквизитам. В результате Wildberries переводил деньги преступникам, считая сделку успешной.
Напомним, тем временем работники складов Wildberries попали под пристальное внимание правоохранителей и сотрудников военкоматов, которые выискивают среди них уклонистов и нелегальных мигрантов. Сначала силовики нагрянули в сортировочный центр в Подмосковье 24 ноября, забрав с собой около 150 человек, потом — 1 декабря, тогда со склада забрали десять человек.
LIFE / Андрей Тишин