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24 ноября, 06:42
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Полиция в чёрную пятницу нагрянула в сортировочный центр Wildberries

Wildberries: Полиция проверяет документы у работников СЦ "Электросталь"

Правоохранительные органы временно приостановили работу сортировочного центра Wildberries в Подмосковье. Полиция смотрит у работников-мужчин паспорта и отметки о воинской обязанности.

Полиция проверяет документы у работников СЦ Wildberries в Подмосковье. Видео © t.me / SHOT

В сообщении пресс-службы маркетплейса говорится, что "руководство Wildberries оказывает содействие полиции".

"Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров", информирует компания.

К слову, на днях в окрестностях сортировочного центра Электростали полиция задержала 16 человек за нарушение режима пребывания в России и миграционных правил. Мужчины получили штрафы, а троих из них выдворили из страны.

Рабочие устроили жёсткую массовую драку на складе Wildberries в Подмосковье

Рабочие устроили жёсткую массовую драку на складе Wildberries в Подмосковье

Ранее Лайф писал, что на одном из крупнейших складов Wildberries в подмосковном Коледине затопило сотни товаров из-за неаккуратного погрузчика. Работник случайно задел датчик пожарной безопасности.

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LIFE / Андрей Тишин

Ян Поланин
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