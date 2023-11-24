Полиция в чёрную пятницу нагрянула в сортировочный центр Wildberries

Правоохранительные органы временно приостановили работу сортировочного центра Wildberries в Подмосковье. Полиция смотрит у работников-мужчин паспорта и отметки о воинской обязанности.

Полиция проверяет документы у работников СЦ Wildberries в Подмосковье. Видео © t.me / SHOT

В сообщении пресс-службы маркетплейса говорится, что "руководство Wildberries оказывает содействие полиции".

"Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров", — информирует компания.

К слову, на днях в окрестностях сортировочного центра Электростали полиция задержала 16 человек за нарушение режима пребывания в России и миграционных правил. Мужчины получили штрафы, а троих из них выдворили из страны.