Полиция в чёрную пятницу нагрянула в сортировочный центр Wildberries
Wildberries: Полиция проверяет документы у работников СЦ "Электросталь"
Правоохранительные органы временно приостановили работу сортировочного центра Wildberries в Подмосковье. Полиция смотрит у работников-мужчин паспорта и отметки о воинской обязанности.
Полиция проверяет документы у работников СЦ Wildberries в Подмосковье. Видео © t.me / SHOT
В сообщении пресс-службы маркетплейса говорится, что "руководство Wildberries оказывает содействие полиции".
"Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров", — информирует компания.
К слову, на днях в окрестностях сортировочного центра Электростали полиция задержала 16 человек за нарушение режима пребывания в России и миграционных правил. Мужчины получили штрафы, а троих из них выдворили из страны.
Ранее Лайф писал, что на одном из крупнейших складов Wildberries в подмосковном Коледине затопило сотни товаров из-за неаккуратного погрузчика. Работник случайно задел датчик пожарной безопасности.
LIFE / Андрей Тишин