Неаккуратный погрузчик устроил потоп на складе Wildberries, залив водой сотни товаров

На одном из крупнейших складов Wildberries в подмосковном Коледине (городской округ Подольск) затопило сотни товаров. Как сообщает Mash, инцидент произошёл в первом корпусе из-за погрузчика, который случайно задел датчик пожарной безопасности на потолке.

На складе Wildberries в подмосковном Коледине произошёл потоп. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, некоторая часть заказов превратилась в картонную жижу, а другая — смылась с полок в буквальном смысле. В Wildberries заявили, что товары потеряли внешний вид, компания начала проверку.

По предварительным данным, к ответственности за потоп могут привлечь администраторов первого корпуса. Им могут выставить счёт на покрытие ущерба, который предварительно оценивается в несколько сотен тысяч рублей.