Неаккуратный погрузчик устроил потоп на складе Wildberries, залив водой сотни товаров
На складе Wildberries в Подмосковье затопило сотни товаров из-за прорыва трубы
На одном из крупнейших складов Wildberries в подмосковном Коледине (городской округ Подольск) затопило сотни товаров. Как сообщает Mash, инцидент произошёл в первом корпусе из-за погрузчика, который случайно задел датчик пожарной безопасности на потолке.
На складе Wildberries в подмосковном Коледине произошёл потоп. Видео © Telegram / Mash
По информации телеграм-канала, некоторая часть заказов превратилась в картонную жижу, а другая — смылась с полок в буквальном смысле. В Wildberries заявили, что товары потеряли внешний вид, компания начала проверку.
По предварительным данным, к ответственности за потоп могут привлечь администраторов первого корпуса. Им могут выставить счёт на покрытие ущерба, который предварительно оценивается в несколько сотен тысяч рублей.
А ранее сообщалось о другом инциденте, связанном с Wildberries. Во вторник, 21 ноября, в работе сайта компании произошёл технический сбой. Пользователи жаловались на невозможность найти тот или иной товар в поиске: появлялось окошко "ничего не нашлось". Кроме того, товары, которые уже были в корзине, стали недоступными и сервис предлагал добавить их в лист ожидания. Однако в тот же день работу сайта и мобильного приложения удалось восстановить.
Telegram / Mash