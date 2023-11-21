В работе сайта Wildberries произошёл массовый сбой

В работе маркетплейса Wildberries произошёл массовый сбой. Пользователи сообщают о невозможности найти тот или иной товар в поиске: появляется окошко "ничего не нашлось".

Скриншот с сайта Wildberries, где произошёл сбой. Фото © LIFE

Онлайн-ретейлер сообщил, что работает над устранением последствий сбоя.

"На сайте Wildberries наблюдается технический сбой. Мы работаем над оперативным восстановлением сервиса", — сообщили в компании.