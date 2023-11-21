В работе сайта Wildberries произошёл массовый сбой
В работе маркетплейса Wildberries произошёл массовый сбой. Пользователи сообщают о невозможности найти тот или иной товар в поиске: появляется окошко "ничего не нашлось".
Скриншот с сайта Wildberries, где произошёл сбой. Фото © LIFE
Онлайн-ретейлер сообщил, что работает над устранением последствий сбоя.
"На сайте Wildberries наблюдается технический сбой. Мы работаем над оперативным восстановлением сервиса", — сообщили в компании.
Ранее Лайф писал, что Генеральная прокуратура обязала "Вайлдберриз" изменить 20 пунктов об отношениях с покупателями. Так, например, теперь покупатель не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата продукции определён момент отказа от неё.
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