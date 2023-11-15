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15 ноября, 12:02

Wildberries пришлось изменить два десятка пунктов об отношениях с покупателями

ГП обязала Wildberries изменить 20 пунктов об отношениях с покупателями

Генеральная прокуратура РФ завершила проверку маркетплейса Wildberries, в итоге компания изменила порядка 20 положений, регламентирующих отношения с продавцами и покупателями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках проверки, организованной по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова, дана правовая оценка применяемым ООО "Вайлдберриз" правилам пользования торговой онлайн-площадкой. В ходе надзорных мероприятий компанией изменено около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей", говорится в сообщении.

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Напомним, в октябре Wildberries ввёл комиссию в размере 3% при оплате картами Visa и Mastercard. В Госдуме назвали нововведение "ягодок" монопольным грабежом. Спустя день представителей компании и российских банков вызвали в Генпрокуратуру РФ. После совещания в ГП Wildberries отменил незаконное решение и начал возвращать клиентам деньги. Но генпрокуратура всё равно продолжила проверку.

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LIFE / Андрей Тишин

Александра Вишнякова
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