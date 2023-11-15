Wildberries пришлось изменить два десятка пунктов об отношениях с покупателями
ГП обязала Wildberries изменить 20 пунктов об отношениях с покупателями
Генеральная прокуратура РФ завершила проверку маркетплейса Wildberries, в итоге компания изменила порядка 20 положений, регламентирующих отношения с продавцами и покупателями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В рамках проверки, организованной по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова, дана правовая оценка применяемым ООО "Вайлдберриз" правилам пользования торговой онлайн-площадкой. В ходе надзорных мероприятий компанией изменено около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей", — говорится в сообщении.
Напомним, в октябре Wildberries ввёл комиссию в размере 3% при оплате картами Visa и Mastercard. В Госдуме назвали нововведение "ягодок" монопольным грабежом. Спустя день представителей компании и российских банков вызвали в Генпрокуратуру РФ. После совещания в ГП Wildberries отменил незаконное решение и начал возвращать клиентам деньги. Но генпрокуратура всё равно продолжила проверку.
LIFE / Андрей Тишин