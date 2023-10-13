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13 октября, 06:37

Wildberries начал возвращать клиентам комиссию, которую начал собирать только вчера

Wildberries начал возвращать комиссию при оплате с карт Visa и Mastercard

Крупнейший в России интернет-ретейлер Wildberries начал возвращать клиентам комиссию в размере 3% от покупки, которую решил собирать за оплату товаров с международных карт Visa и Mastercard. Об этом сообщает SHOT Проверка.

Wildberries начал возвращать комиссию при оплате с карт Visa и Mastercard. Фото © SHOT Проверка

Wildberries начал возвращать комиссию при оплате с карт Visa и Mastercard. Фото © SHOT Проверка

Карточный сбор: Как миллиардерша из Wildberries Бакальчук обложила покупателей новым оброком

Карточный сбор: Как миллиардерша из Wildberries Бакальчук обложила покупателей новым оброком

Напомним, накануне стало известно, что крупнейший в России интернет-ретейлер Wildberries ввёл комиссию в размере 3% от покупки за оплату товаров с международных карт Visa и Mastercard. У маркетплейса якобы нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам этих платёжных систем. Представителей компании и российских банков вызвали в Генпрокуратуру РФ, там маркетплейс будет доказывать, что не нарушил закон изменением правил оплаты. Тем временем в Госдуме назвали новую комиссию "ягодок" монопольным грабежом.

Обложка ©

Агентство "Москва"/Денис Воронин

Александра Вишнякова
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