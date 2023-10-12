Представителей Wildberries и российских банков вызвали в Генпрокуратуру
Mash: ГП РФ вызвала представителей Wildberries и банков из-за комиссии 3%
Представителей Wildberries и российских банков вызвали в Генпрокуратуру РФ из-за очередного обновления у "ягодок" — 3% комиссии за оплату с карт Visa и MasterCard. По данным Mash, совещание пройдёт уже сегодня, 12 октября.
Компания-маркетплейс ссылается на то, что обрабатывать платежи покупателей напрямую у них якобы не получается из-за санкций, поэтому обслуживание перекинули на плечи покупателей. Wildberries предлагает альтернативу — переходить на отечественные системы, и тогда никаких скрытых доплат не будет.
Mash отмечает, что все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, ещё с марта 2022 года не относятся к американским корпорациям — операции по ним обрабатывает отечественная Национальная система платёжных карт.
Ранее Лайф писал, что крупнейший в России интернет-ретейлер Wildberries ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с международных карт Visa и Mastercard. В компании при этом решили информировать пользователей о новой комиссии в момент оформления заказа. Новые условия начали действовать с 9 октября.
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