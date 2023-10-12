Представителей Wildberries и российских банков вызвали в Генпрокуратуру

Компания-маркетплейс ссылается на то, что обрабатывать платежи покупателей напрямую у них якобы не получается из-за санкций, поэтому обслуживание перекинули на плечи покупателей. Wildberries предлагает альтернативу — переходить на отечественные системы, и тогда никаких скрытых доплат не будет.

Mash отмечает, что все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, ещё с марта 2022 года не относятся к американским корпорациям — операции по ним обрабатывает отечественная Национальная система платёжных карт.