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12 октября, 05:14

Wildberries ввёл комиссию 3% при оплате картами Visa и Mastercard

Крупнейший в России интернет-ретейлер Wildberries ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с международных карт Visa и Mastercard. Об этом сообщается на сайте интернет-магазина.

"При выборе способа оплаты платёжными картами международных платёжных систем Visa и Mastercard ООО "Вайлдберриз банк" будет взимать вознаграждение банка в размере 3% в соответствии с условиями ООО "Вайлдберриз банк", — говорится в разделе про способы оплаты заказов.

В компании при этом решили информировать пользователей о новой комиссии в момент оформления заказа. Новые условия начали действовать с 9 октября.

Владелица Wildberries сбежала от журналистов Лайфа после вопроса о мышах в товарах

Владелица Wildberries сбежала от журналистов Лайфа после вопроса о мышах в товарах

Ранее Лайф рассказывал, что маркетплейс Wildberries планирует ввести новый способ подтверждения при оформлении заказа через мобильное приложение. В компании заверили пользователей, что функция будет необязательной, а также объяснили, что она поможет предотвратить случайные заказы.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Николь Вербер
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