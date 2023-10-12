Wildberries ввёл комиссию 3% при оплате картами Visa и Mastercard
Крупнейший в России интернет-ретейлер Wildberries ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с международных карт Visa и Mastercard. Об этом сообщается на сайте интернет-магазина.
"При выборе способа оплаты платёжными картами международных платёжных систем Visa и Mastercard ООО "Вайлдберриз банк" будет взимать вознаграждение банка в размере 3% в соответствии с условиями ООО "Вайлдберриз банк", — говорится в разделе про способы оплаты заказов.
В компании при этом решили информировать пользователей о новой комиссии в момент оформления заказа. Новые условия начали действовать с 9 октября.
Ранее Лайф рассказывал, что маркетплейс Wildberries планирует ввести новый способ подтверждения при оформлении заказа через мобильное приложение. В компании заверили пользователей, что функция будет необязательной, а также объяснили, что она поможет предотвратить случайные заказы.
ТАСС / Пётр Ковалёв