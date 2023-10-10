Touch ID или Face ID: Wildberries введёт новый способ подтверждения при оформлении заказов

Wildberries в течение октября введёт новый способ подтверждения при оформлении заказа через мобильное приложение. Как сообщает пресс-служба российского маркетплейса, данная опция необходима, чтобы предотвратить случайные заказы.

"Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах членами семьи или сторонними лицами", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что функция будет необязательной, пользователи смогут её сами включить в настройках приложения. Подтверждение будет приходить в форме PIN-кода, через Touch ID или Face ID.