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10 октября, 10:27

Touch ID или Face ID: Wildberries введёт новый способ подтверждения при оформлении заказов

Wildberries введёт функцию подтверждения заказов через Touch ID и Face ID

Wildberries в течение октября введёт новый способ подтверждения при оформлении заказа через мобильное приложение. Как сообщает пресс-служба российского маркетплейса, данная опция необходима, чтобы предотвратить случайные заказы.

"Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах членами семьи или сторонними лицами", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что функция будет необязательной, пользователи смогут её сами включить в настройках приложения. Подтверждение будет приходить в форме PIN-кода, через Touch ID или Face ID.

Тысяча Беззубиков парализовала пункт Wildberries на Урале

Тысяча Беззубиков парализовала пункт Wildberries на Урале

Ранее Лайф рассказывал, как ребёнок втайне от родителей с их телефона заказал в Wildberries товаров на 250 тысяч рублей, среди которых было много игрушек, обувь, одежда и даже книги. Именно такую кучу увидели в пункте выдачи посетители, которые пришли забирать свой заказ.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Наталья Исакова
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