Тысяча Беззубиков парализовала пункт Wildberries на Урале

В Кургане один из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries оказался парализован из-за тысячи брелоков с героем популярного мультфильма "Как приручить дракона". В данный момент в ПВЗ поступило около 700 штук, остальные придут позже. Каждый из них сотрудникам пришлось обрабатывать вручную, сообщает URA.ru со ссылкой на источник, знакомый с работой пунктов компании в Кургане.

Тысяча драконов Беззубиков парализовала работу пункта Wildberries в Кургане. Обложка © URA.ru

"На пункт пришла коробка с брелоками дракона Беззубика из мультфильма "Как приручить дракона". Всего числится тысяча штук, но на склад пришло чуть больше 700. Остальные придут позже", — пишет издание.

Допустимая загруженность ПВЗ составляет 900 товаров. После превышения данной отметки доставка в пункт будет платной и составит 200 рублей за заказ. Как отмечает собеседник издания, согласно правилам, все эти брелоки следовало помещать в одну ячейку на складе.