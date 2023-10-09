Тысяча Беззубиков парализовала пункт Wildberries на Урале
В Кургане сотни брелоков с драконом Беззубиком перегрузили ПВЗ Wildberries
В Кургане один из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries оказался парализован из-за тысячи брелоков с героем популярного мультфильма "Как приручить дракона". В данный момент в ПВЗ поступило около 700 штук, остальные придут позже. Каждый из них сотрудникам пришлось обрабатывать вручную, сообщает URA.ru со ссылкой на источник, знакомый с работой пунктов компании в Кургане.
Тысяча драконов Беззубиков парализовала работу пункта Wildberries в Кургане. Обложка © URA.ru
"На пункт пришла коробка с брелоками дракона Беззубика из мультфильма "Как приручить дракона". Всего числится тысяча штук, но на склад пришло чуть больше 700. Остальные придут позже", — пишет издание.
Допустимая загруженность ПВЗ составляет 900 товаров. После превышения данной отметки доставка в пункт будет платной и составит 200 рублей за заказ. Как отмечает собеседник издания, согласно правилам, все эти брелоки следовало помещать в одну ячейку на складе.
Ранее Лайф рассказывал, как ребёнок втайне от родителей с их телефона заказал в Wildberries товаров на 250 тысяч рублей, среди которых было много игрушек, обувь, одежда и даже книги. Именно такую кучу увидели в пункте выдачи посетители, которые пришли забирать свой заказ.
“Как приручить дракона” режиссёр Дин Денблуа, сценарист Дин Денблуа / Kinopoisk.ru