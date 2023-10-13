Генпрокуратура продолжает проверку Wildberries, несмотря на отмену незаконной комиссии
ГП проверяет законность взимания Wildberries платы при возврате товаров
Генпрокуратура РФ продолжает проверку в отношении интернет-ретейлера Wildberries, она касается законности платы за возврат товаров. Об этом ведомство информирует в телеграм-канале.
"Что касается взимаемой платы при возврате товара, организованная Генеральной прокуратурой проверка продолжается", — сказано в сообщении.
Накануне крупнейший в России интернет-ретейлер Wildberries ввёл комиссию в размере 3% при оплате картами Visa и Mastercard. Сегодня представителей компании и российских банков вызвали в Генпрокуратуру РФ. В Госдуме же назвали нововведение "ягодок" монопольным грабежом. После совещания в ГП Wildberries был вынужден отменить комиссию при оплате картами Visa и Mastercard. Ретейлер уже начал возвращать клиентам деньги.
ТАСС / Александр Щербак