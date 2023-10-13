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13 октября, 20:00

Генпрокуратура продолжает проверку Wildberries, несмотря на отмену незаконной комиссии

ГП проверяет законность взимания Wildberries платы при возврате товаров

Генпрокуратура РФ продолжает проверку в отношении интернет-ретейлера Wildberries, она касается законности платы за возврат товаров. Об этом ведомство информирует в телеграм-канале.

"Что касается взимаемой платы при возврате товара, организованная Генеральной прокуратурой проверка продолжается", — сказано в сообщении.

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Накануне крупнейший в России интернет-ретейлер Wildberries ввёл комиссию в размере 3% при оплате картами Visa и Mastercard. Сегодня представителей компании и российских банков вызвали в Генпрокуратуру РФ. В Госдуме же назвали нововведение "ягодок" монопольным грабежом. После совещания в ГП Wildberries был вынужден отменить комиссию при оплате картами Visa и Mastercard. Ретейлер уже начал возвращать клиентам деньги.

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ТАСС / Александр Щербак

Лариса Сафронова
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