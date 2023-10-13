Wildberries объявил сразу о трёх важных решениях по итогам совещания в Генпрокуратуре
Wildberries решил отменить комиссию при оплате картами Visa и Mastercard
Wildberries принял решение отменить комиссию при оплате товаров картами Visa и Mastercard. Об этом пресс-служба маркетплейса объявила по итогам после совещания в Генпрокуратуре с участием представителей Wildberries, Центробанка и Роспотребнадзора.
"Wildberries принял решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы", — сообщили в компании.
На совещании в Генпрокуратуре также была затронута система работы с товарами ненадлежащего качества. В Wildberries решили не взимать с покупателей плату за возврат такой продукции. Компания будет возвращать клиенту стоимость товара, но вычтет расходы на его обратную логистику.
Напомним, накануне стало известно, что крупнейший в России интернет-ретейлер Wildberries ввёл комиссию в размере 3% от покупки за оплату товаров с международных карт Visa и Mastercard. У маркетплейса якобы нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам этих платёжных систем. Представителей компании и российских банков вызвали в Генпрокуратуру РФ, там маркетплейс будет доказывать, что не нарушил закон изменением правил оплаты. Тем временем в Госдуме назвали новую комиссию "ягодок" монопольным грабежом.
Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин