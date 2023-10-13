Wildberries объявил сразу о трёх важных решениях по итогам совещания в Генпрокуратуре

Wildberries принял решение отменить комиссию при оплате товаров картами Visa и Mastercard. Об этом пресс-служба маркетплейса объявила по итогам после совещания в Генпрокуратуре с участием представителей Wildberries, Центробанка и Роспотребнадзора.

"Wildberries принял решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы", — сообщили в компании.