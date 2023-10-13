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13 октября, 19:01

Wildberries объявил сразу о трёх важных решениях по итогам совещания в Генпрокуратуре

Wildberries решил отменить комиссию при оплате картами Visa и Mastercard

Wildberries принял решение отменить комиссию при оплате товаров картами Visa и Mastercard. Об этом пресс-служба маркетплейса объявила по итогам после совещания в Генпрокуратуре с участием представителей Wildberries, Центробанка и Роспотребнадзора.

"Wildberries принял решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы", — сообщили в компании.

На совещании в Генпрокуратуре также была затронута система работы с товарами ненадлежащего качества. В Wildberries решили не взимать с покупателей плату за возврат такой продукции. Компания будет возвращать клиенту стоимость товара, но вычтет расходы на его обратную логистику.

Wildberries начал возвращать клиентам комиссию, которую начал собирать только вчера

Wildberries начал возвращать клиентам комиссию, которую начал собирать только вчера

Напомним, накануне стало известно, что крупнейший в России интернет-ретейлер Wildberries ввёл комиссию в размере 3% от покупки за оплату товаров с международных карт Visa и Mastercard. У маркетплейса якобы нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам этих платёжных систем. Представителей компании и российских банков вызвали в Генпрокуратуру РФ, там маркетплейс будет доказывать, что не нарушил закон изменением правил оплаты. Тем временем в Госдуме назвали новую комиссию "ягодок" монопольным грабежом.

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Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин

Андрей Бражников
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