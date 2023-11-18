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Хозяйка Wildberries поспорила с сенатором, призвавшей девушек рожать вместо учёбы в вузе

Глава Wildberries Бакальчук не поддержала идею "сначала дети — потом карьера"

18 ноября, 16:21
<p>Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин </p>

Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук отказалась поддерживать слова сенатора Маргариты Павловой, которая предложила ориентировать женщин на рождение детей, а не на получение высшего образования. Об этом предприниматель сказала на бизнес-форуме "Поколение".

"Если девушке в первую очередь хочется заботиться о семье и детях — хорошо, но навязывать стереотип, что она должна это делать, неверно. Когда мы беседовали с уважаемыми людьми по поводу образования, я сказала, что не буду навязывать идею "сначала замуж и дети, а потом карьера", — пояснила она.

По её словам, не так-то просто совмещать карьеру и воспитание детей. Бакальчук напомнила, что ей в 20 лет отказали в трудоустройстве, потому что она вышла замуж и задумывалась о детях. Не найдя работу, Бакальчук ушла в декрет и позже основала Wildberries. Бизнес-леди уверена, что её опыт может подойти не всем, своим дочерям она не хочет навязывать мысль о деторождении до того, как они встанут на ноги.

По мнению Бакальчук, если девушка мечтает о детях, то не нужно ставить крест на высшем образовании, ведь одно не исключает другого. Просто следует хорошо продумать, как совмещать учёбу, карьеру и заботу о детях, посоветовала предприниматель.

Хозяйка Wildberries Бакальчук заявила, что успех в бизнесе не зависит от гендера

Хозяйка Wildberries Бакальчук заявила, что успех в бизнесе не зависит от гендера

Ранее член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Маргарита Павлова заявила, что необходимо "перестать ориентировать девушек на получение высшего образования", ведь в итоге Россия имеет поколение "40-летних несчастных женщин, которые не реализовались ни как матери, ни как женщины". В Госдуме идею уже раскритиковали.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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