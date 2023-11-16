В Госдуме заявили, что российские женщины могут совмещать образование и рождение детей

Женщины могут совмещать и карьеру, и образование, и детей. Эту практику нужно продолжать. Такое мнение высказала первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя заявление сенатора Маргариты Павловой, которая призвала россиянок отказаться от высшего образования в пользу родов.

"Мы не говорим о переориентации, мы говорим о том, что надо успеть сделать всё и вовремя. Да, конечно, и образование должно быть. Человек должен быть реализован во всех аспектах своей жизни, у него должны быть планы, он должен их достигать, расти. И у нас есть прекрасная программа "Россия — страна возможностей". Для каждого возможно всё", — подчеркнула Буцкая в беседе с RuNews24.

При этом парламентарий, являющаяся по образованию врачом-педиатром, отметила, что нужно помнить — есть некие законы природы.

Призывая россиянок раньше рожать, депутат напомнила, что немаловажную роль в этом вопросе играет аспект здоровья, ведь после 35 лет количество генетических мутаций в яйцеклетках возрастает в геометрической прогрессии. Это повышает риск рождения ребёнка с болезнью Дауна, Эдвардса и прочими отклонениями, которые не лечатся, отметила Буцкая.

По словам депутата, нужно планировать жизнь так, чтобы в ней было место для ребёнка. Буцкая привела пример из своей жизни, рассказав, что хотела родить двоих детей до 35 лет из-за страха возникновения проблем со здоровьем. Также она напомнила, что после 35 лет увеличивается количество выкидышей.