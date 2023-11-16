В Госдуме заявили, что российские женщины могут совмещать образование и рождение детей
Депутат Буцкая: Женщины могут совмещать и детей, и образование, и карьеру
Женщины могут совмещать и карьеру, и образование, и детей. Эту практику нужно продолжать. Такое мнение высказала первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя заявление сенатора Маргариты Павловой, которая призвала россиянок отказаться от высшего образования в пользу родов.
"Мы не говорим о переориентации, мы говорим о том, что надо успеть сделать всё и вовремя. Да, конечно, и образование должно быть. Человек должен быть реализован во всех аспектах своей жизни, у него должны быть планы, он должен их достигать, расти. И у нас есть прекрасная программа "Россия — страна возможностей". Для каждого возможно всё", — подчеркнула Буцкая в беседе с RuNews24.
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При этом парламентарий, являющаяся по образованию врачом-педиатром, отметила, что нужно помнить — есть некие законы природы.
Призывая россиянок раньше рожать, депутат напомнила, что немаловажную роль в этом вопросе играет аспект здоровья, ведь после 35 лет количество генетических мутаций в яйцеклетках возрастает в геометрической прогрессии. Это повышает риск рождения ребёнка с болезнью Дауна, Эдвардса и прочими отклонениями, которые не лечатся, отметила Буцкая.
По словам депутата, нужно планировать жизнь так, чтобы в ней было место для ребёнка. Буцкая привела пример из своей жизни, рассказав, что хотела родить двоих детей до 35 лет из-за страха возникновения проблем со здоровьем. Также она напомнила, что после 35 лет увеличивается количество выкидышей.
"Этот долгожданный ребёнок, которого вы уже любите, и он растёт в животике, невозможно предотвратить выкидыш, если он начинается, ничего не сделаешь. И когда ты понимаешь, что природа устроена именно так, то, возвращаясь к первому тезису, надо строить планы, в которые входит ребёнок, который будет рождён, когда вы можете ему дать лучшее. Вот лучшее, что есть", — заключила первый зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
Напомним, ранее член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова заявила, что необходимо "перестать ориентировать девушек на получение высшего образования", ведь в итоге Россия имеет поколение "40-летних несчастных женщин, которые не реализовались ни как матери, ни как женщины". Её слова вызвали критику среди коллег-парламентариев. Так, депутат Госдумы Нина Останина отметила, что женщины с высшим образованием являются более квалифицированными мамами. Она призвала не идти по пути трёх "К" — Kinder, Küche, Kirche (дети, кухня, церковь). Депутат Ольга Пилипенко заявила, что отказ девушек от учёбы ради родов угрожает экономике России. А депутат Ксения Горячева выразила мнение, что если россиянки станут массово отказываться от высшего образования, то страна вернётся обратно в эпоху Средних веков.
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