В Госдуме заявили, что отказ девушек от учёбы ради родов угрожает экономике России

Женщин не стоит отговаривать от получения высшего образования, так как его уровень важен не только для семьи, но и для экономики России. Такое мнение выразила член Комитета Государственной думы по науке и высшему образованию, экс-ректор Орловского госуниверситета им. И.С. Тургенева Ольга Пилипенко.

"В моём понимании образованность влияет на здоровье общества, на грамотность, от этого сильнее становится экономика. Если женщина не будет получать образование, не будет стремиться к карьерному росту, то это означает, что и семья в целом тоже не будет стремиться к вершинам, к достижению успеха. Чем успешнее женщина в семье, тем успешнее семья", — отметила она в беседе с НСН.

Депутат добавила, что человек, получая высшее образование, не только приобретает профессиональные навыки, но и учится правильно мыслить и общаться. Для улучшения демографической ситуации парламентарий призвала работать с отношением мужчин к семье и расширять меры поддержки. Так, по мнению Пилипенко, государству надо обратить внимание на материнский капитал. Также она подчеркнула, что будущие отцы тоже должны получить высшее образование. Она напомнила, что такая возможность есть и у женщин с детьми.

"Есть вариант взять академический отпуск при рождении детей. Ещё есть возможность перейти с очной формы, можно договориться учиться индивидуально или дистанционно — по согласованию с университетом. Законом это всё гарантируется для женщин с детьми. Стремление к знаниям — это нормальное явление для человека", — подчеркнула Пилипенко.