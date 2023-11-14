"Почему сама не сдаст мандат?": Беседин жёстко прошёлся по сенатору, которая призвала россиянок рожать, а не учиться

Заявление сенатора Маргариты Павловой, которая призвала россиянок рожать, а не получать образование, — это "выхолощенная болтология", которая звучит чудовищно глупо и отвратительно. Так считает писатель Платон Беседин.

"На выходе прозвучало всё это чудовищно глупо и отвратительно. Потому что тут же сцепилось и срезонировалось с другими эпическими заявлениями чиновников, а общество, и без того наэлектризованное, раздражается от подобных этюдов... Да и если так, как она говорит, то почему же сенатор не явит личный пример? Почему не сдаст мандат?" — задался вопросом писатель в беседе с телеканалом "360".

По его словам, мир устал от лозунгов и пафоса, особенно молодёжь, в которую "пуляют и пуляют высокими речами ни о чём". Беседин подчеркнул, что нельзя объяснять людям правильные вещи, если сам поступаешь неправильно. Можно сто раз сказать "рожайте", но толку не будет, если, помимо слов, не окажут никакой помощи.

Беседин также поднял вопрос о компетентности сенаторов и депутатов, которые позволяют себе подобные высказывания.