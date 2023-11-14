России предрекли возвращение в Средневековье, если девушки откажутся от учёбы ради родов

Если россиянки станут массово отказываться от высшего образования, то страна вернётся обратно в эпоху Средних веков. Так депутат Госдумы Ксения Горячева отреагировала на слова сенатора Маргариты Павловой о том, что женщины должны оставить высшее образование ради рождения детей.

"У Маргариты Павловой есть и высшее образование, и трое прекрасных детей. Кажется, что учёба в вузе совсем не помешала её детородной функции. Почему же тогда высшее образование может помешать другим девушкам?" — подчеркнула депутат в беседе с "Газетой.ru".