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Регион
Опубликовано 14 ноября 2023, 09:21

России предрекли возвращение в Средневековье, если девушки откажутся от учёбы ради родов

Депутат ГД Горячева: Если женщины откажутся от учёбы, РФ скатится в Средние века

Если россиянки станут массово отказываться от высшего образования, то страна вернётся обратно в эпоху Средних веков. Так депутат Госдумы Ксения Горячева отреагировала на слова сенатора Маргариты Павловой о том, что женщины должны оставить высшее образование ради рождения детей.

"У Маргариты Павловой есть и высшее образование, и трое прекрасных детей. Кажется, что учёба в вузе совсем не помешала её детородной функции. Почему же тогда высшее образование может помешать другим девушкам?" подчеркнула депутат в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, государство не должно вмешиваться в частную жизнь людей. Власти должны помогать стимулировать заводить семью, растить детей —  это должно носить характер ограничительных, а не запретительных мер.

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А ранее Лайф рассказывал, что некоторые регионы России стали запрещать делать аборты в частных медицинских клиниках. В августе 2023 года Мордовия стала первым регионом РФ, где утвердили закон о запрете пропаганды абортов. Вслед за ней аналогичный закон приняли и в Тверской области. Позднее стало известно, что все частные клиники Крыма официально сообщили о добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Аналогичное решение приняли и в Курской области.

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Дарья Нарыкова
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