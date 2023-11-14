В ГД раскритиковали призыв отказаться от образования в пользу родов
Депутат Останина: Образованные женщины являются более квалифицированными мамами
Женщины с высшим образованием являются более квалифицированными мамами. Об этом в беседе с Лайфом заявила депутат Госдумы Нина Останина, комментируя заявление сенатора Маргариты Павловой, которая призвала россиянок отказаться от высшего образования в пользу родов.
"Надо идти по пути того, чтобы облегчить женщине вот эти вот кухонные обязательства, которые не возвращали бы её к этим трём "к" — Kinder, Küche, Kirche (дети, кухня, церковь. — Прим. Лайфа). На дворе XXI век, и выйти на передовые позиции сегодня может только государство, вооружённое знаниями. <...> И в этой части, простите, у нас право на высшее образование будут иметь только мужчины, следуя словам сенатора Павловой. Понимаете, образованная женщина, она может больше дать детям, чем необразованная", — отметила парламентарий.
Рассуждая о словах Павловой, Останина задалась вопросом, а чего же сама сенатор пожелает своим детям: нарожать много наследников после школы или же она всё-таки допускает возможность сочетать получение высшего образования и рождение ребёнка. При этом собеседница Лайфа отметила, что не видела от Павловой ни одной законодательной инициативы о помощи, к примеру, студенческим семьям. В частности, речь идёт о выделении жилья за счёт государства и увеличении стипендий. Если бы Павлова предложила подобные меры поддержки, то её бы слова нашли куда больший отклик у соотечественников, убеждена Останина.
Ранее член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Маргарита Павлова заявила, что необходимо "перестать ориентировать девушек на получение высшего образования", ведь в итоге Россия имеет поколение "40-летних несчастных женщин, которые не реализовались ни как матери, ни как женщины". Ей уже ответила депутат Госдумы Ксения Горячева. По её мнению, если россиянки станут массово отказываться от высшего образования, то страна вернётся обратно в эпоху Средних веков.
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