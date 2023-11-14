Женщины с высшим образованием являются более квалифицированными мамами. Об этом в беседе с Лайфом заявила депутат Госдумы Нина Останина, комментируя заявление сенатора Маргариты Павловой, которая призвала россиянок отказаться от высшего образования в пользу родов.

"Надо идти по пути того, чтобы облегчить женщине вот эти вот кухонные обязательства, которые не возвращали бы её к этим трём "к" — Kinder, Küche, Kirche (дети, кухня, церковь. — Прим. Лайфа). На дворе XXI век, и выйти на передовые позиции сегодня может только государство, вооружённое знаниями. <...> И в этой части, простите, у нас право на высшее образование будут иметь только мужчины, следуя словам сенатора Павловой. Понимаете, образованная женщина, она может больше дать детям, чем необразованная", — отметила парламентарий.

Рассуждая о словах Павловой, Останина задалась вопросом, а чего же сама сенатор пожелает своим детям: нарожать много наследников после школы или же она всё-таки допускает возможность сочетать получение высшего образования и рождение ребёнка. При этом собеседница Лайфа отметила, что не видела от Павловой ни одной законодательной инициативы о помощи, к примеру, студенческим семьям. В частности, речь идёт о выделении жилья за счёт государства и увеличении стипендий. Если бы Павлова предложила подобные меры поддержки, то её бы слова нашли куда больший отклик у соотечественников, убеждена Останина.