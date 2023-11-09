Российским семьям предложили давать квартиру при одном условии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что власти РФ должны давать квартиры семьям при рождении третьего ребёнка. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что обеспечение жильём семей с детьми является одним из инструментов стимулирования рождаемости в РФ.

"Когда я была губернатором [Санкт-Петербурга], как только рождался третий ребёнок, семья становилась на очередь, в течение максимум года она получала квартиру от государства. Вот здесь квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру", — сказала Матвиенко на парламентских слушаниях, посвящённых семейной политике и вопросам поддержки рождаемости.

Тем, кто более состоятелен, спикер Совфеда предложила предоставлять льготную ипотеку или списывать ипотеку. Матвиенко полагает, что квартира при рождении третьего ребёнка может стать определяющим фактором для пополнения в семье.