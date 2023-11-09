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9 ноября, 09:51

Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ

Многодетные семьи в России нужно освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким мнением поделилась в четверг, 9 ноября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний, посвящённых повышению рождаемости в стране.

"Стоит также рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога", — предложила она.

В России хотят ввести тренд на многодетность с помощью фильмов и сериалов

В России хотят ввести тренд на многодетность с помощью фильмов и сериалов

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили разрешить многодетным семьям повторно пользоваться налоговым вычетом за жильё. Согласно налоговому законодательству, каждый работающий россиянин может один раз в жизни получить налоговый вычет на приобретённое жилье, вернув 13% (не более чем с 2 млн рублей), в том числе с суммы процентов по ипотеке (не более чем с 3 млн рублей). Однако на сегодняшний день нет никаких исключений для льготников, в том числе для многодетных семей.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Марина Калегина
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