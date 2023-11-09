Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили разрешить многодетным семьям повторно пользоваться налоговым вычетом за жильё. Согласно налоговому законодательству, каждый работающий россиянин может один раз в жизни получить налоговый вычет на приобретённое жилье, вернув 13% (не более чем с 2 млн рублей), в том числе с суммы процентов по ипотеке (не более чем с 3 млн рублей). Однако на сегодняшний день нет никаких исключений для льготников, в том числе для многодетных семей.