Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ
Многодетные семьи в России нужно освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким мнением поделилась в четверг, 9 ноября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний, посвящённых повышению рождаемости в стране.
"Стоит также рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога", — предложила она.
Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили разрешить многодетным семьям повторно пользоваться налоговым вычетом за жильё. Согласно налоговому законодательству, каждый работающий россиянин может один раз в жизни получить налоговый вычет на приобретённое жилье, вернув 13% (не более чем с 2 млн рублей), в том числе с суммы процентов по ипотеке (не более чем с 3 млн рублей). Однако на сегодняшний день нет никаких исключений для льготников, в том числе для многодетных семей.
ТАСС / Михаил Терещенко