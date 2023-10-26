В России хотят ввести тренд на многодетность с помощью фильмов и сериалов

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила популяризировать образ многодетной семьи с помощью фильмов, сериалов и рекламных роликов.

Омбудсмен уверена, что вопрос поддержки таких семей требует особого внимания, так как от них зависит будущее России. Героев специального контента она предложила находить в разных регионах страны.

"В связи с этим считаю крайне важным установить регламент о производстве за государственный счёт фильмов, сериалов, рекламных роликов, где в центре сюжета / сценария будет многодетная семья, чтобы популяризировать образ многодетной семьи", — объяснила Волынец RT.

По словам омбудсмена, эта идея отвечает указу президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", в котором отмечено, что укрепление семейных ценностей лежит в том числе на сферах образования и культуры.