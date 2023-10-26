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26 октября, 12:44

Россиянам могут разрешить жениться и разводиться через МФЦ, но не всем

Минюст РФ предложил законопроект, разрешающий регистрацию браков в МФЦ

Минюст России предложил разрешить регистрацию браков и разводов в МФЦ. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Законом субъекта РФ на МФЦ могут быть возложены полномочия по государственной регистрации заключения брака за исключением случаев заключения брака в торжественной обстановке, заключения брака на дому, в медицинской или иной организации, заключения брака с лицом, находящимся под стражей или в местах лишения свободы", говорится в пояснительной записке Минюста, с уточнением, что регистрация брака в МФЦ будет возможна только в тех случаях, когда у обоих заявителей имеется российское гражданство.

Процедура развода через МФЦ, при условии обоюдного согласия, будет доступна для тех супругов, у которых нет общих детей младше 18 лет, либо после принятого в судебном порядке решения о расторжении брака. Соответствующими правками планируют дополнить Семейный кодекс РФ. По действующему законодательству в МФЦ можно регистрировать факты рождения и смерти.

Россиянам объяснили, как через МФЦ подать документы в суд

Россиянам объяснили, как через МФЦ подать документы в суд

Ранее стало известно, что Минюст планирует в следующем году завершить переход от привычных архивов загсов к единому электронному реестру актов гражданского состояния.

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Юрий Лысенко
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