Россиянам объяснили, как через МФЦ подать документы в суд

Суды совместно с Правительством РФ разработали для граждан систему подачи исков и судебного документооборота через МФЦ. Это уникальная услуга, аналогов которой на данный момент в мире нет. Через МФЦ теперь можно подать исковые заявления в московские суды общей юрисдикции, ознакомиться с материалами дел и аудиозаписями судебных заседаний, а ещё получить электронные исполнительные листы Федеральной службы судебных приставов.