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17 августа, 11:26

Россиянам объяснили, как через МФЦ подать документы в суд

Суды совместно с Правительством РФ разработали для граждан систему подачи исков и судебного документооборота через МФЦ. Это уникальная услуга, аналогов которой на данный момент в мире нет. Через МФЦ теперь можно подать исковые заявления в московские суды общей юрисдикции, ознакомиться с материалами дел и аудиозаписями судебных заседаний, а ещё получить электронные исполнительные листы Федеральной службы судебных приставов.

Подробнее узнать, как это работает, поможет инфографика от наших коллег из РАПСИ.

Для подачи заявления нужен доступ к порталу ГАС "Правосудие", которым можно воспользоваться через общие компьютеры прямо в здании МФЦ. Инфографика © РАПСИ

Для подачи заявления нужен доступ к порталу ГАС "Правосудие", которым можно воспользоваться через общие компьютеры прямо в здании МФЦ. Инфографика © РАПСИ

Личный кабинет создаётся при первом же обращении, нужно только подтвердить данные через ЕСИА. Инфографика © РАПСИ

Личный кабинет создаётся при первом же обращении, нужно только подтвердить данные через ЕСИА. Инфографика © РАПСИ

В МФЦ работник поможет заявителю с регистрацией в ЕСИА и созданием профиля в сервисе ЭП ("Электронное правосудие"). Инфографика © РАПСИ

В МФЦ работник поможет заявителю с регистрацией в ЕСИА и созданием профиля в сервисе ЭП ("Электронное правосудие"). Инфографика © РАПСИ

Работник МФЦ поможет подать обращение и прикрепить необходимые файлы, а когда материалы поступят в суд, уведомление придёт в личный кабинет на портале ГАС "Правосудие". Инфографика © РАПСИ

Работник МФЦ поможет подать обращение и прикрепить необходимые файлы, а когда материалы поступят в суд, уведомление придёт в личный кабинет на портале ГАС "Правосудие". Инфографика © РАПСИ

Ранее Лайф сообщал, что на "Госуслугах" появилась функция уплаты налогов. На портале можно рассчитаться за НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество.

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ТАСС / Владимир Гердо

Алексей Берковиц
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