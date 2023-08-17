Россиянам объяснили, как через МФЦ подать документы в суд
Суды совместно с Правительством РФ разработали для граждан систему подачи исков и судебного документооборота через МФЦ. Это уникальная услуга, аналогов которой на данный момент в мире нет. Через МФЦ теперь можно подать исковые заявления в московские суды общей юрисдикции, ознакомиться с материалами дел и аудиозаписями судебных заседаний, а ещё получить электронные исполнительные листы Федеральной службы судебных приставов.
Подробнее узнать, как это работает, поможет инфографика от наших коллег из РАПСИ.
Для подачи заявления нужен доступ к порталу ГАС "Правосудие", которым можно воспользоваться через общие компьютеры прямо в здании МФЦ. Инфографика © РАПСИ
Личный кабинет создаётся при первом же обращении, нужно только подтвердить данные через ЕСИА. Инфографика © РАПСИ
В МФЦ работник поможет заявителю с регистрацией в ЕСИА и созданием профиля в сервисе ЭП ("Электронное правосудие"). Инфографика © РАПСИ
Работник МФЦ поможет подать обращение и прикрепить необходимые файлы, а когда материалы поступят в суд, уведомление придёт в личный кабинет на портале ГАС "Правосудие". Инфографика © РАПСИ
Ранее Лайф сообщал, что на "Госуслугах" появилась функция уплаты налогов. На портале можно рассчитаться за НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество.
ТАСС / Владимир Гердо