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18 ноября, 15:13

Хозяйка Wildberries Бакальчук заявила, что успех в бизнесе не зависит от гендера

Глава WB Бакальчук: Убеждение, что бизнесом должен управлять мужчина, устарело

Традиция, в рамках которой во главе бизнеса, в частности крупных компаний, стоят мужчины, — пережиток прошлого. Такое мнение выразила основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на бизнес-форуме "Поколение".

"Исторически сложилось, что у руля крупных компаний, вообще в бизнесе всем заправляют мужчины, но я считаю, что это пережиток прошлого", сказала она в ходе работы бизнес-форума "Поколение".

Бакальчук объяснила, что компания Wildberries не отдаёт предпочтение сотрудникам-мужчинам при наборе на работу и у них в штате приблизительно 50/50 молодых людей и девушек. Предприниматель добавила, что у них кандидатов выбирают по другим качествам: гибкости мышления, незашоренность и способность к развитию.

"Если раньше у нас девушки занимались в основном проектами, были менеджерами, а молодые люди — разработчиками, аналитиками, то сейчас всё изменилось. Есть, например, в компании девушки, которые занимаются и складскими задачами, и логистикой", подытожила она.

Владелица Wildberries сбежала от журналистов Лайфа после вопроса о мышах в товарах

Владелица Wildberries сбежала от журналистов Лайфа после вопроса о мышах в товарах

Ранее Лайф рассказывал о том, что Wildberries ввёл комиссию за оплату товаров банковскими картами Visa и Mastercard. Несмотря на нарушение закона, скандальному маркетплейсу такой подход выгоден, ведь у него есть собственный банк, которому нужны клиенты. Впрочем, уже на следующий день нововведение было отменено.

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ТАСС / Валентин Егоршин

Юрий Лысенко
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