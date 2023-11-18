Хозяйка Wildberries Бакальчук заявила, что успех в бизнесе не зависит от гендера

Традиция, в рамках которой во главе бизнеса, в частности крупных компаний, стоят мужчины, — пережиток прошлого. Такое мнение выразила основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на бизнес-форуме "Поколение".

"Исторически сложилось, что у руля крупных компаний, вообще в бизнесе всем заправляют мужчины, но я считаю, что это пережиток прошлого", — сказала она в ходе работы бизнес-форума "Поколение".

Бакальчук объяснила, что компания Wildberries не отдаёт предпочтение сотрудникам-мужчинам при наборе на работу и у них в штате приблизительно 50/50 молодых людей и девушек. Предприниматель добавила, что у них кандидатов выбирают по другим качествам: гибкости мышления, незашоренность и способность к развитию.

"Если раньше у нас девушки занимались в основном проектами, были менеджерами, а молодые люди — разработчиками, аналитиками, то сейчас всё изменилось. Есть, например, в компании девушки, которые занимаются и складскими задачами, и логистикой", — подытожила она.